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Gaziantep'te sınav jokerlerine operasyon: 11 gözaltı
Gaziantep'te sürücü belgesi sınavına başka şahısların yerine girmeye hazırlanan 11 kişi operasyon ile yakalandı.
|05 Şubat 2020 23:38
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Gaziantep'te sürücü belgesi sınavına başka şahısların yerine girmeye hazırlanan 11 kişi operasyon ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yapılan sürücü belgesi sınavına başkalarının yerine girmeye hazırlanan ve joker olarak tabir edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Sınavdan önce düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında şahısların kimliklerinin ayakkabıları ve çoraplarının arasından çıkması dikkat çekti.
Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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