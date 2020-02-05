Başkan Yardımcısı'nın makam aracına haciz geldi

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMINDAKİ YENİ UYGULAMAYA TEPKİ VAR! Engelli öğretmen alımında, daha önce EKPSS puanıyla memurluğa atanmış olanlara, öğretmenlik için başvuru hakkı verilmemesi, adayların tepkisine neden oldu.