6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir'de esnaf ziyareti gerçekleştirecek, partisinin ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00-17.00)

2- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katılacak.

(İzmir/10.00)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2019 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

2- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Elazığ-Malatya)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30)

2- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda yer alan iki Türk takımı Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

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