Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|06 Şubat 2020 00:31
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GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "aktif-reaktif (kombi)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2019" ibaresi "31/12/2020" olarak, "1/1/2020" ibaresi ise "1/1/2021" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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