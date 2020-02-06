1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 06 Şubat 2020 00:35
Yazdır
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "ruhsatlandırılmış" ibaresinden sonra gelmek üzere "A tipi," ibaresi eklenmiştir.

"(3) 1/10/2019 tarihinden önce ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinden müstakil binada hizmet verenlere mevcut yerlerinde yeni tıp merkezi ruhsatı düzenlenir. Bu kuruluşlar en az iki bin metrekare toplam kapalı alana sahip olma şartından muaf olup, iki yıl içerisinde en az iki uzmanlık dalında on uzman hekim kadro şartını sağlamak zorundadırlar. Gerekli asgari uzman tabip kadrolarını sağlamak için, aynı il içinde bulunan diğer özel sağlık kuruluşlarından ya da uzman tabip dağılımı yönünden daha yüksek yoğunluklu illerden daha az yoğunluklu illere olacak şekilde farklı bir ilden uzman tabip kadrosu devir alınmasına izin verilir. Ancak uzman hekim kadrosunu devretmek isteyen özel sağlık kuruluşunun kadro devri sonrası uzman hekim kadro sayısının dördün altına düşmesi durumunda uzman hekim kadro devrine izin verilmez. Uzman hekim sayısı dörtten az olan yeni tıp merkezi ruhsatı düzenlenmiş tıp merkezlerinin uzman hekim sayısı, Bakanlıkça belirlenen uzmanlık dallarından olmak üzere Bakanlıkça dörde tamamlanır."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
06 Şubat 2020 00:38		 Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
06 Şubat 2020 00:36
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Şubat 2020 00:31		 6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Şubat 2020 00:02
11'i jandarma personeli olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti
05 Şubat 2020 23:58		 Kurasız hacca gitmek mümkün mü?
05 Şubat 2020 23:28
Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla görüştü
05 Şubat 2020 23:18		 Sabiha Gökçen'deki kazada uçak 3'e bölündü, bir kişi öldü
05 Şubat 2020 23:08
Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması
05 Şubat 2020 22:28		 TBMM'de AK Parti ile CHP arasında 'İSMEK' tartışması
05 Şubat 2020 21:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:38 - Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:36 - Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:35 - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:31 - Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik00:07 - Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı00:02 - Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı00:02 - 6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Diyarbakır İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı23:58 - 11'i jandarma personeli olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti23:53 - 'Konut alırken banyoyu değil kalitesini sorgulayın'
23:48 - Asker eğlencesi için yol kapatan magandalara ceza yağdı23:43 - Başkan Yardımcısı'nın makam aracına haciz geldi23:38 - Gaziantep'te sınav jokerlerine operasyon: 11 gözaltı23:33 - İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı vefat etti23:28 - Kurasız hacca gitmek mümkün mü?23:23 - Rahat uyumak için üzerlik içti komaya girdi23:18 - Erdoğan, enkaz altından yaralı kurtarılan çocukla görüştü23:10 - Hakkari'de el bombasının patladı: 1 askerimiz şehit oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
Diyarbakır İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı
6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarihde bu gün 5
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1
karnabahar 4
Ruminasyon 1
türkiye'nin 2019 nüfusu 3
elinin altında olmak 1
Jose Mourinho 2
kulak misafiri 4
anadolu efes 4
pringles 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam