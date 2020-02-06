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Önlemeye çalıştığı felaket onu buldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın korktuğu başına geldi. İki dönem Van milletvekilliği yapan Orhan, bölgede sıkça yaşanan çığ felaketlerinin önüne geçmek için uzun süredir çalışıyordu. 2016 yılında Karabet Kar Tüneli'nin yapılmasına ön ayak olan Orhan'ın Cumhurbaşkanı'nın onayını aldığı iki tünel için iki yıldır çalışmalar başlamamıştı.
 06 Şubat 2020 02:23
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Önlemeye çalıştığı felaket onu buldu

Art arda çığ felaketlerinin yaşandığı Van'ın ilçesi Bahçesaray, Türkiye'nin en çok kar alan bölgelerinden başında geliyor. İlçe, kışın olumsuz hava koşullarının etkili olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından ve dünyayla bağlantısının kesilmesinden dolayı "Dokuzuncu Gezegen" olarak adlandırılıyor.

1870 rakımlı ilçeye uzanan yollar zaman zaman 3 bin metreyi aşan yüksekliklere ulaşıyor ve bazı yıllar 8 ay kar nedeniyle kapanıyor. Bölgedeki halk son felaketin yaşandığı karayolu üzerindeki çığ tehlikesini biliyordu.

KARABET GEÇİDİ BİR NEBZE RAHATLATTI

Diğer taraftan devlet eliyle çığ tehlikesine önlem almak için tünel projeleri hazırlandı. 2016 yılında Türkiye'nin ilk prefabrik kar tüneli Bahçesaray'da hizmete girdi. Van-Bahçesaray karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan, kış aylarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçit vermeyen 3010 rakımlı Karabet Geçidi adeta sürücülerin korkulu rüyası olmuştu. 58 milyon liraya mal olan Karabet Kar Tüneli ile bölge halkı bir nebze de olsa rahatladı.

GÜLŞEN ORHAN TAKİP EDİYORDU

İşte bu kar tüneli çözümü bölgede kritik başka noktalarda da uygulanmaya çalışıldı ancak bugüne kadar gerçekleştirilemedi. 31 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray'daki son çığ faciasından sağ kurtulan Van eski Milletvekili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da bu konunun yakın takipçisiydi.

CUMHURBAŞKANI ONAYLADI ANCAK

Gülşen Orhan, Şubat 2018'de gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son çığ felaketinin yaşandığı noktaya çok yakın Gevaş-Bahçesaray yoluna 9 kilometre uzunluğunda iki yeni tünel yapılacağı müjdesini vermişti. Hatta dev tünel projesinin kılavuz planının çok kısa sürede Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını, Gevaş-Bahçesaray arasındaki mesafenin 100 kilometreden 29 kilometreye ineceğini duyurdu.

"BAHÇESARAY YILLARDIR ISTIRAP ÇEKTİ"

Orhan şöyle konuştu:"Vatandaşlarımızın böyle bir talebi vardı. Vatandaşlarımız bunu hayal olarak görüyordu. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bu proje kendilerinin talimatıyla başlamış oldu. Vatandaşlarımızın istekleri artık hayal değil.Bahçesaray yol konusunda yıllardır ıstırap çekmiş bir beldedir. Bu proje Cumhurbaşkanımızın buraya verdiği önemin bir göstergesi ve kısa sürede hayat buldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın bu açıklamasının ardından yaklaşık 2 yıl geçti ancak o günden bu yana tek adım atılmadı.
Sözcü
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