1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sabiha Gökçen Havalimanı 04:00'da uçuşlara açılıyor

İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha Gökçen Havalimanı saat 04.00'da uçuşlara tekrar açılacak"
 06 Şubat 2020 02:48
Yazdır
Sabiha Gökçen Havalimanı 04:00'da uçuşlara açılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kaza sonrası kapanan pistin saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacağını belirtti.

Açıklamada; "5 Şubat 2020 günü akşam saatlerinde havalimanımıza iniş yapan bir uçağın pistten çıması sonucu hepimizi derinden yaralayan bir kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası kapanan pistimiz 6 Şubat günü saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacaktır. Uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında tüm yolcularımız ilgili havayollarından bilgi alabilirler"

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de en fazla şirketi İranlılar açtı
05 Şubat 2020 22:23		 Online doldurulan CV dolandırıcılığına dikkat!
05 Şubat 2020 21:01
Bakan Dönmez açıkladı! Elektrikte yeni tarife yolda
05 Şubat 2020 20:45		 Cezaevinden Avrupa'ya 20 milyonluk salyangoz ihracatı
05 Şubat 2020 20:41
Pegasus'tan ilk açıklama
05 Şubat 2020 20:07		 THY, Sabiha Gökçen uçuşlarını iptal etti
05 Şubat 2020 19:52
Ticaret Bakanı Pekcan: Hem İngiltere hem de AB ile mutabık kaldık
05 Şubat 2020 18:45		 Bakan Varank: Bu sene yatırımlarla sağlıklı büyüme yılı olacak
05 Şubat 2020 15:13
Şirketler poşetin ardından lastik, pil, ilaç için de beyanname verecek
05 Şubat 2020 09:38		 Gözümüzün önündeki ünlem: Genç işsizler!
05 Şubat 2020 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:18 - UMKE'nin mobil iletişim aracı sayesinde çığ noktasından anbean bilgi alındı03:15 - Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret ettikten sonra açıklamada bulundu:03:12 - Uçak enkazından bir kişinin cenazesi daha çıkarıldı02:53 - Uçak kazasında yaralanan yolcu o anları anlattı02:50 - Çin'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 549'a yükseldi02:48 - Sabiha Gökçen Havalimanı 04:00'da uçuşlara açılıyor02:23 - Önlemeye çalıştığı felaket onu buldu02:05 - Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı02:00 - Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti00:38 - Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
00:36 - Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:35 - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:31 - Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik00:07 - Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı00:02 - Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı00:02 - 6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Diyarbakır İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı23:58 - 11'i jandarma personeli olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
Diyarbakır İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı
6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik
Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı
Önlemeye çalıştığı felaket onu buldu
Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cizrespor'un ırkçılık iddiası sebebiyle ligden çekilmesi 2
sır 1
anadolu efes 4
Huzur veren şeyler 7
kabak tadı vermek 1
Karakteri güzel 1
bir erkek susuyorsa 8
vıcık vıcık 5
cnn türk'ün atatürk sansürü 1
kına yakmak 2
SON İLANLAR
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 20 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam