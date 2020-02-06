Sabiha Gökçen Havalimanı 04:00'da uçuşlara açılıyor
İSG'den yapılan açıklamaya göre "Saat 18.20'de meydana gelen kaza sonrası uçuşlara kapanan Sabiha Gökçen Havalimanı saat 04.00'da uçuşlara tekrar açılacak"
|06 Şubat 2020 02:48
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Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kaza sonrası kapanan pistin saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacağını belirtti.
Açıklamada; "5 Şubat 2020 günü akşam saatlerinde havalimanımıza iniş yapan bir uçağın pistten çıması sonucu hepimizi derinden yaralayan bir kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası kapanan pistimiz 6 Şubat günü saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacaktır. Uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında tüm yolcularımız ilgili havayollarından bilgi alabilirler"
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