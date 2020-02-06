Çin'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 549'a yükseldi

Çin'in Vuhan şehrinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde koronavirüs sebebiyle 70 kişi daha yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle sadece Hubey'deki ölü sayısı 549'a, teşhis konulan kişi sayısı ise 19 bin 700'e yükselmiş oldu.

Çin'in Hubey eyaletindeki sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, eyalette yeni tip koronavirüs sebebiyle 70 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 987 kişiye daha koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurdu. Böylelikle koronavirüs salgınına ilişkin sadece Hubey'deki ölü sayısı 549'a, teşhis konulan kişi sayısı ise 19 bin 700'e yükselmiş oldu.