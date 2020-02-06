1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret ettikten sonra açıklamada bulundu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var." dedi.
 06 Şubat 2020 03:15
Yazdır
Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret ettikten sonra açıklamada bulundu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var." dedi.

Bakan Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile çığ düşmesinden sonra çıkarılıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da aralarında bulunduğu yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bakan Koca, ziyaretlerin ardından hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da yaşanan çığ felaketi dolayısıyla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışı yapılan ve takip edilen hastaları ziyaret ettiklerini söyledi.

Hem üniversite hem de bölge hastanesinde yatan hasta sayısının 47 olduğunu ifade eden Koca, "Yoğun bakımda da takip edilen hasta sayımız 6 kişi. Yatışı yapılan ve yoğun bakımı takip edilen hastalarımızın hepsinin genel durumunun iyi olduğunu, durumu kritik ya da ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Koca, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa da değinerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımız ise 3 kişi. Bir hastamızın ameliyatı yapıldı, genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hastanelerimizde takip edilen hastaların genel durumlarının iyi olduğunu, durumu kritik, ciddi ya da ağır bulunan herhangi bir hastamızın şu anda bulunmadığını söyleyebilirim. Ayrıca yine İstanbul'da Pendik'te metroda bir inşaat kazasıyla 4 vatandaşımızın yaralandığını, birinin genel durumunun orta düzeyde olduğunu, genel olarak 4 hastanın kritik durumunun olmadığını da ifade etmek istiyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali Yerlikaya uçak kazasının bilançosunu açıkladı
06 Şubat 2020 04:38		 Uçak enkazından bir kişinin cenazesi daha çıkarıldı
06 Şubat 2020 03:12
Uçak kazasında yaralanan yolcu o anları anlattı
06 Şubat 2020 02:53		 Çin'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 549'a yükseldi
06 Şubat 2020 02:50
Önlemeye çalıştığı felaket onu buldu
06 Şubat 2020 02:23		 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı vefat etti
05 Şubat 2020 23:33
Kabin memurunun tahlilleri temiz çıktı
05 Şubat 2020 22:58		 Sosyal medyada kişisel veriyi ifşa etmek suç
05 Şubat 2020 22:53
Arabalar karıştı: Olay polisleri bile şaşkına çevirdi
05 Şubat 2020 22:43		 Uçak kazası çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı
05 Şubat 2020 22:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:38 - Vali Yerlikaya uçak kazasının bilançosunu açıkladı03:20 - Kalın'dan AP'ye tepki: Utanç verici bir skandaldır03:18 - UMKE'nin mobil iletişim aracı sayesinde çığ noktasından anbean bilgi alındı03:15 - Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret ettikten sonra açıklamada bulundu:03:12 - Uçak enkazından bir kişinin cenazesi daha çıkarıldı02:53 - Uçak kazasında yaralanan yolcu o anları anlattı02:50 - Çin'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 549'a yükseldi02:48 - Sabiha Gökçen Havalimanı 04:00'da uçuşlara açılıyor02:23 - Önlemeye çalıştığı felaket onu buldu02:05 - Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı
02:00 - Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti00:38 - Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:36 - Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:35 - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:31 - Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik00:07 - Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı00:02 - Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı00:02 - 6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
Diyarbakır İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı
6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik
Uçak kazasında yaralanan yolcu o anları anlattı
Önlemeye çalıştığı felaket onu buldu
Kalın'dan AP'ye tepki: Utanç verici bir skandaldır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yetersiz bakiye 7
cola turka 4
hayat boşluk kabul etmez 5
anadolu efes 4
Jose Mourinho 2
Sıfatsız 3
yks 2020 2
sude 2
tarihde bu gün 5
her şeye aşkım deme hastalığı 2
SON İLANLAR
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 20 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam