Vali Yerlikaya uçak kazasının bilançosunu açıkladı
|06 Şubat 2020 04:38
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İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı. Pistten yaklaşık 30 metre aşağıya düşen yolcu uçağı üç parçaya ayrılırken yangın da çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederken bir yandan da uçak içerisinde ki vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı.
Uçak kazasında üç kişi yaşamını yitirdi
Olay, geçtiğimiz gün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan ve içerisinde toplam 183 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, henüz kesin olmayan bir nedenden dolayı iniş sırasında pistten çıktı. Pist yanındaki yaklaşık 30 metrelik uçuruma düşen uçak üç parçaya ayrıldı ve yanmaya başladı. İtfaiye ve AFAD görevlileri kısa sürede olaya müdahale ederken yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili saat 03.40 sıralarında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, havalimanında basın toplantısı düzenledi. Kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Vali Yerlikaya, 174 yolcu ve 6 mürettebatın da yaralandığını ve tedavilerine devam edildiğini ifade etti. Havayolu şirketi tarafından kazanın meydana geldiği uçakta 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya, havalimanının saat 04.00 itibariyle tekrar kullanıma açıldığını duyurdu.
Uçağın enkazının kaldırma işlemi devam edecek
Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uçuşların saat 04.00 itibariyle başlayacağını ve kaza sonrası kullanılamaz hale gelen uçağın enkazının kaldırma çalışmalarına devam edileceğini bildirdi. Ayrıca hastanelerde yaralı vatandaşları bulunan vatandaşların yaralı bilgilerine de SABİM ALO 183 no'lu telefon hattından ulaşabilecekleri açıklandı.
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