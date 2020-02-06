Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı
|06 Şubat 2020 06:20
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İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
Pistten çıkan uçak
56 DAKİKALIK UÇUŞUN RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Pistten çıkan uçağın radar görüntüsü
Görüntülerde, 17.23'te İzmir'den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin
ardından saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.
Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
UÇAK 3'E BÖLÜNDÜ
Uçağın içinde 177 yolcu olduğu bildirildi. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre 3 yolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Pistten çıkan uçağın radar görüntüsü
Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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