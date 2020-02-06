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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi. Yolcular uçaktan tahliye edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından uçağında radar görüntüleri de ortaya çıktı.
 06 Şubat 2020 06:20
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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Pistten çıkan uçak

56 DAKİKALIK UÇUŞUN RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Pistten çıkan uçağın radar görüntüsü

Görüntülerde, 17.23'te İzmir'den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.
Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

UÇAK 3'E BÖLÜNDÜ
Uçağın içinde 177 yolcu olduğu bildirildi. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre 3 yolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Pistten çıkan uçağın radar görüntüsü

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
DHA
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