Virüs salgınında panik var önlem yok

Araştırma şirketi Areda Survey, koronavirüse dair Türkiye'de bir araştırma yaptı. Sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Salgın sizce kurgulanmış bir olay mı?" sorusu yöneltildi. Türkiye genelinde bin yüz kişinin katıldığı araştırmada vatandaşların yüzde 62.8'i koronavirüsün kurgulanmış bir olay olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 31.4'ü virüsün doğal süreçte oluştuğunu, 68.6'sı da üretilerek salgına sebep olunduğu yönünde görüş belirtti. Salgının önlenebileceğini düşünenlerin oranı yüzde 82.2 çıkarken, yüzde 17,8'i ise önlenemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

YÜZDE 60 KORKUYOR

"Size veya yakınlarınıza koronavirüs bulaşmasından endişe ediyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 59.8'i 'evet', yüzde 40.2'si ise 'hayır' cevabını verdi. Dünyanın alarma geçmesiyle ilgili "Panik mi yoksa salgın mı daha hızlı yayılıyor?" sorusuna yüzde 74 'panik' yüzde 26'lık kısım da 'salgın' cevabını verdi. Bu kapsamda virüsten korunanların oranı yüzde 4.6, hiçbir önlem almayanların oranı ise yüzde 95,4 olarak çıktı. Bu oran da her ne kadar panik hakim olsa da insanların herhangi bir önlem almadığını ortaya koydu.

EKONOMİK SALDIRI

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dair "Yayınlanan görüntülerin doğruluğunu kontrol ediyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 55.1 'evet', yüzde 44.9'u 'hayır' cevabını verdi. 42 kişinin Vuhan'dan Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olarak ankete katılanların yüzde 64,8'i 'gurur verici', yüzde 35,2'si ise 'getirilmemeliydi' yorumunu yaptı. Koronavirüs nedeniyle Apple, Starbucks, IKEA gibi markaların Çin'den çekilme kararını yorumlayan vatandaşların yüzde 57,6'sı 'ekonomik saldırı', yüzde 42,4'ü ise olaydan bağımsız olduğunu kaydetti.

Maske korumuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, virüse karşı alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. İnsanların kendi önlemlerini almasının çok önemli olduğunu belirten Prof. Ergüder, "Bu önlemler de aslında bizim griple mücadeleye karşı aldığımız önlemlerdir. Bunun dışında bizim önerimiz, bu süreçte çiğ et yenmemesi ve yabani hayvanlarla, bilmediğimiz hayvan türleriyle temas edilmemesi" dedi. Salgınla ilgili bilgi kirliliğine de dikkat çeken Ergüder şöyle konuştu: "Maskelerin virüsten koruyup korumadığı soruluyor. Maskeler sizin başkasından virüs almanızı engellemiyor. Maskeler, hastalığınızın damlacık yoluyla başkalarına bulaşmasını önlüyor. O yüzden biz maske takmayı da çok önermiyoruz. Vatandaşlarımız panik yaşamadan, özellikle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararları ve önlemleri takip etmeli. Kişisel önlemler yeterli olacaktır."

Tüm yolculara termal denetim

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sekizinci toplantısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün tedavisine ilişkin tanı kiti üzerine çalışma yaptıklarını belirterek, "Genel olarak aşılarla ilgili bir yaklaşımımız var. Üniversitelerin işbirliği içinde bunu hızla başlatma planı taşıyoruz" dedi. Bakan Koca, riski sıfıra indirmek için sadece Uzakdoğu'dan gelenlerin değil, bugün itibariyle tüm uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçildiğini duyurdu. Türkiye'de yeni koronavirüs tanısı alan hasta olmadığını kaydeden Bakan Koca, karantinada tutulan 61 kişinin genel durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmadığı bilgisini verdi. Maske fiyatlarındaki artışla ilgili vatandaşlara Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneren Koca "Konunun yakın takipçisi olacağız. Birtakım solunum maskelerini kullanmaya gerek olmadığının altını çiziyorum" dedi.

Ayşe Mine Alioğlu