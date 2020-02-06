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Faizsiz sistemle 300 bin lira cepte

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaş, yüksek faizler sebebiyle uzun yıllar bankalara borçlu kalıyor. Mevcut sistemde bankalar 300 bin liralık kredi ve aylık 3 bin 500 lira ödeme için tüketiciden 645 bin lira isterken faizsiz sistemde bu rakam 340 bin lirada kalıyor
 06 Şubat 2020 07:21
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Faizsiz sistemle 300 bin lira cepte

Gayrimenkul sektörünün son yıllarda yaşadığı en büyük sıkıntı faiz oranlarındaki yükseklik. Bankalar her ne kadar faizleri yüzde 1'in altına düşürdüyse de tüketici hala bir ev almak için neredeyse bir ev parası da faize ödemek durumunda kalıyor. Türkiye'de yıllık 25 milyar TL büyüklüğe ulaşan 'el birliği' olarak adlandırılan sistemle ise tüketicinin üzerindeki faiz yükü tamamen ortadan kalkıyor. Faizsiz sistemle konut edindiren firmalar son yıllarda artış gösterdi. Rekabetin arttığı bu alana otomotiv ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Telli Grup da Aralık 2018'de Birikimevim'le girdi. Birikimevim'in 13 şube ve 2 bin 500 müşteriye ulaştığını ifade eden Telli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, tüketicinin konut edinmede en büyük sorununun faiz olduğunu belirterek "Siz bir ev parası ödeyecekken iki ev, hatta faizlerin yüksek olduğu dönemlerde üç ev parası ödüyorsunuz" dedi.

SADECE 40 BİN TL MASRAF VAR

Faizsiz sistemin avantajını 300 bin TL'lik bir örnekle anlatan Telli "Bizde hizmet bedeli yüzde 10 civarında uygulanıyor. Peşinat vermediğiniz varsayılırsa 100 kişilik grupta ayda 3 bin TL ödüyorsunuz. 300 bin liralık kredide ise aylık taksit 4 bin 739 lira, toplam geri ödeme 100 ayda 476 bin lira" diye konuştu. 300 bin TL'lik bir kredinin 180 ayda minimum 3 bin 500 lira takside inebildiğini, toplam maliyetin ise yaklaşık 645 bin TL'ye çıktığını ifade eden Telli şöyle konuştu: Faize dayalı sistemde 645 bin liraya mal olacak bir ev, faizsiz sistemle 330 bin TL'ye, 10 bin TL de dosya masrafımız olsun 340 bin TL'ye çözülüyor. Vatandaşın cebinde 300 bin lira tasarruf kalıyor.

YARIM KALAN DÖNÜŞÜME formül

Kendisinin 1976'da Van'da yaşanan deprem sonrası göçük altından kurtarıldığını ifade eden Osman Telli, birçok insanın 150-200 bin TL birikmiş parası olmadığı için evini yenileyemediğini belirtti. Telli "Şöyle bir ürün çıkardık; Ayda 2-3-4 bin TL parayla vatandaş sisteme girsin, sonra o süreçte müteahhidini bulsun, üçlü bir sözleşme yapalım, evi yapılırken biz de yükleniciye hak ediş usulü ödemelerini yapalım. Böylelikle dar gelirli ve emekliye kentsel dönüşüm imkanı çıkar" dedi. Telli, Fikirtepe'deki gibi yarım kalan kentsel dönüşüm projelerinin bu yolla tamamlanabileceğini kaydetti.

25 bin pert aracı ekonomiye kazandırıyoruz

Bünyelerinde bulunan Aksam Otomotiv ile sigorta sektöründen çıkan pert araçlara işlem yaptıklarını anlatan Telli "Yılda yaklaşık 60 bin araç çıkıyor. Bunun hemen hemen yüzde 80'ine işlem yapıyoruz.Yaklaşık 25 bin tanesi de direkt bizim elimizden geçiyor. Çok büyük paralar verdiğimiz araçları içeride değerlendiriyoruz. Yılda 25 bin pert aracı tekrar ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.

TOKİ'yi bekleyen 1,1 milyon kişiye faizsiz çözüm

Birikimevim'le sene sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Telli, 2021'in sonuna doğru 100 şubeye ulaşacaklarını anlattı. Telli, 100 bin sosyal konut için başvuran 1,2 milyon kişinin 1,1 milyonunun faizsiz sistemle rahatlıkla ev sahibi olabileceğini kaydetti.

Yedek parça dönüşümüyle 1 milyar lira kurtarılabilir

Ekosistem geri dönüşüm fabrikasıyla hasarlı araçları yedek parçaya çevirerek, tekrar sisteme soktuklarını anlatan Osman Telli "O da çok büyük bir dövizin dışarı gittiği bir kalem. Japonya'da otomotiv tamirinde yüzde 60 bu parçalar kullanılıyor. Türkiye'nin buna daha çok ihtiyacı var. Almanya'da İngiltere'de kullanılıyor. Bizde bu çok yok, ithalat mantığı var" dedi. Telli, şöyle konuştu: "Yılda 5 bin aracı yedek parçaya gönderiyoruz, 600 bin tane hasarlanmış aracın da yedek parçasını topluyoruz. Tüm sigorta sektörünün önemli oranda yedek parçasını topluyoruz. Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon 800 bin hasar dosyası açılıyor. Her bir dosyanın maliyeti trafik-kasko 3 bin TL olsa, 5,4 milyar lira yapar. Bunun yüzde 10'u 20'si, 1 milyar lirası geri dönüşümle kurtarılabilir. Burada ekonomiye kazandırılacak büyük bir alan var."

Önder Çelik -

Türkiye
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