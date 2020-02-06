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CV dolandırıcıları iş başında

İnternet üzerinden iş başvurusu yapanlar dolandırıcıların hedefi haline geldi
 06 Şubat 2020 07:51
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CV dolandırıcıları iş başında

Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Genel Başkanı Osman İlhan, öz geçmiş (CV) hazırlama platformlarında yapılan dolandırıcılığa dikkat çekerek tüketicileri uyardı. İlhan, tüketicilerin, CV bankalarından hizmet alırken başka bir web sayfasına yönlendirildiğini belirterek "Tüketici, CV temin etmek için herhangi bir arama motorundan faydalanarak CV programı bulup indiriyor. CV hazırlamak isterken tüm kişisel bilgilerini oraya aktarıyor. Kimlik numarasını, telefon numarasını, adresini oraya yazarak bütün bilgilerini paylaşmış oluyor. CV bankası da bir süre sonra tüketicimizden fahiş fiyat talep ederek, 'CV bankamıza üye oldun, şu pakete üye oldun' gibi uyarılar gönderiyor. CV bankaları, daha sonra o bedeli alabilmek adına tüketicileri icraya veriyor. CV doldurulurken açılan web sayfaları açmayın" dedi. İlhan dolandırıcılığa karşı ise şu önerilerde bulundu: Mümkünse belgeyi bilgisayara indirerek doldurun. Kimlik fotokopisi vermeyin. CV için kişisel bilgilerinizi verirken belgenin en altına kalemle 'Ben X firmaya iş başvurusunda bulunmak için bu formu doldurdum' diye yazıp tarih ekleyin. Çünkü o firma ya da ilgili kişi, kişisel bilgileri alıp başka yerde kullanabilir.

E-Devlet'ten kontrol edin

Tüketicilerin e-Devlet üzerinden üzerine kayıtlı abonelikleri görebildiğini hatırlatan İlhan, tüketicilerin, e-Devlet'ten mutlaka abonelik kontrolünü yaptırması ve istenmeyen bir abonelikle karşılaştığında söz konusu aboneliği derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.
Türkiye
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