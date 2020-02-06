Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
|06 Şubat 2020 07:51
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kendisini istifaya davet ederek "Yöneticileri astronomik aylık alıyorsa iş gönüllülükten çıkıyor" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, "Görevimizi gönüllü olarak, hiçbir ücret ya da maaş almaksızın, meccanen yerine getiriyoruz" diye yanıt verdi.
Kerem Kınık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısındaki eleştirilerini bilgilendirme notuyla yanıtladı. Kınık, 'Bağış Değerlendirme Raporu' ve 'Türk Kızılayı İddia, Soru ve Cevaplar' başlığıyla CHP'lilere gönderdiği iki çalışmada, kurumun 2018 Yılı Finansal Değerlendirme Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'na da yer verdi. Rapora göre Kızılay'a son beş yılda toplam 9 milyar 959 milyon 622 bin 802 TL bağış yapıldı.
6 SORUYA YANIT
Raporda ayrıca son günlerde tartışma konusu olan, "Kızılay devlet kurumu mu?"; "Kızılay Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri maaş alır mı?"; "Deprem vergileri varken Kızılay neden yardım istiyor"; "Kızılay başkanlık ofisi köşk veya yalı mı?"; "Suriyelilere neden yardım ediyorsunuz? Suriyeliler sizden maaş alıyor mu?"; "Başkentgaz üzerinden Kızılay'a yapılan 8 milyon dolar bağışı neden Ensar Vakfı'na verdiniz?" gibi altı soruyla ilgili yanıt verildi.
BAĞIŞÇININ NİYETİ SORGULANMAZ
Başkentgaz'ın bağışının Ensar Vakfı'na verilmesinin nedeniyle ilgili, "Başkentgaz da Kızılay'a şartlı bir bağış yapmıştır ve Kızılay bu bağışın şartını yerine getirmiştir. Bağışçıların niyetlerini sorgulamaz" diyen Kınık, "Kızılay Başkanı'nın ofisinin köşk veya yalı" olduğuna ilişkin iddialara da, "Kızılay'ın köşkte veya yalıda bir ofisi, merkezi veya temsilciliği yoktur" yanıtını verdi.
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