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Yargıda 'hedef süre' başarısı: Yüzde 74

1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren 'yargıda hedef süre' uygulamasında bir yıl geride kaldı. Vatandaşlara haklarında açılan soruşturma ya da davasının kaç günde biteceği bildirildi. Bu sürelere savcılık ve mahkemelerce uyulma oranı da yüzde 74 olarak tespit edildi
 06 Şubat 2020 08:07
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Yargıda 'hedef süre' başarısı: Yüzde 74

ADALET Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre geçen yıl 1438 dava ve 220 suç soruşturması türü için hedef süreler belirlenmişti. Bu süreler ilan edilirken, vatandaşlara da bildirilmişti. Yargıda hedef süre uygulaması ile ceza davaları için azami olarak, 10-13 ay, hukuk davalarının yüzde 87'si için 1.5 yılın altında, yüzde 13'ü için 2 yıla kadar süreler öngörüldü.

İdari yargıda davaların yüzde 95'i için bir yıldan aşağı, yüzde 5'i için de 1.5 yıla kadar süre belirlendi. Boşanma davaları için 10 ay, nafaka davaları için 8 ay, vesayet için 3 aylık bir süre öngörüldü. Cumhuriyet Başsavcıları tarafından yapılan soruşturmalar için, adam öldürme soruşturmalarında 5 ay, yağma suçlarında 3 ay, cinsel saldırı suçlarında da 4 aylık süre belirlendi. Soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef süreleri en geç iki yılda bir Bakanlık tarafından güncellenecek.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Adalet Bakanlığı yetkilileri Hürriyet'e, hedef sürelerde neden yüzde 100'e ulaşılmadığı ve eksiklikleri masaya yatırıldığını belirttiler. Bu sürelerin daha öne çekilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi.

SAYILARLA YARGI

- UYAP verilerine göre 5 Şubat (dün) saat 11.01 itibarıyla ceza mahkemelerinin önünde 1 milyon 753 bin 724, ceza mahkemelerinin önünde 2 milyon 9 bin 580, idari yargının önünde ise 265 bin 983 dava karara bağlanmayı bekliyor. Cumhuriyet savcılıklarının önünde ise toplam 4 milyon 969 bin 443 soruşturma dosyası bulunuyor.

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya geriledi.

- 2019'da 18 milyondan fazla e-tebligat gönderimi yapıldı ve 210 milyon lira tasarruf sağlandı.
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