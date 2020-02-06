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Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketten çıkan çarpıcı sonuç

Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmen eğilimlerini araştırdı: Seçmenin yüzü batıya dönük. ABD karşıtlığı güçlü. Babacan ve Davutoğlu'na ilgi oldukça düşük. CHP ile HDP seçmeni yakınlaşıyor
 06 Şubat 2020 08:22
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Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketten çıkan çarpıcı sonuç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına sunulan son kamuoyu araştırmasında, dikkat çeken tespit ve değerlendirmeler yer aldı. 9 sayfalık araştırma raporunda, seçmenin dörtte birinin "yeni partiye ihtiyaç olduğu" görüşünü savunduğu, ancak Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu liderliğindeki oluşumlara yönelik ilginin "oldukça düşük" kaldığı ve bir kanaat oluşmadığı belirtildi.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP ile HDP seçmeni arasında bir "yakınlaşmanın" görüldüğüne dikkat çekilen raporda, HDP seçmeninin yüzde 60'ının ikinci parti olarak CHP'yi tercih ettiği belirtildi. MYK'nın 27 Ocak'taki toplantısında, özel bir şirket tarafından hazırlanan kamuoyu araştırmasının sunumu da yapıldı.

'Yüzü Batı'ya dönük'

"Seçmen Gözünden Siyasete ve Türkiye'ye Bakış" başlıklı raporda, seçmenlerin dış politikaya bakışına yönelik tespitlere de yer verildi. Toplumdaki ABD karşıtlığının "güçlü" olduğu belirtiler raporda, "Seçmenin yüzü Batı'ya dönük. Çoğunluk Avrupa Birliği'nden yana. Sırasıyla Arap Birliği, ABD ve İran ise uzak durulması gerekenler listesinde üst sıradalar. Seçmenlerin yüzde 66'sı Türkiye'nin Suriye politikasını yanlış buluyor" denildi. Araştırmada, İYİ Partili seçmenin yüzde 57'sinin de ikinci parti olarak CHP'yi tercih ettiği ifade edildi. Raporda, AK Parti seçmeninin yüzde 65'inin ikinci parti olarak MHP'yi gördüğü, MHP seçmeninin ikinci parti tercihinin de yine aynı oranla AK Parti olduğu kaydedildi.

Seçmenin adalete olan güveninin de incelendiği raporda, "Seçmen Türkiye'de adalete güvenmiyor. Hakimlerin adilliğine 10 üzerinden sadece 4.2 puan veriliyor. Hakimler AK Partililerden bile ancak 5.3 puan, MHP'lilerden ise 5.1 puan alabiliyor" denildi.
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