Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketten çıkan çarpıcı sonuç
|06 Şubat 2020 08:22
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına sunulan son kamuoyu araştırmasında, dikkat çeken tespit ve değerlendirmeler yer aldı. 9 sayfalık araştırma raporunda, seçmenin dörtte birinin "yeni partiye ihtiyaç olduğu" görüşünü savunduğu, ancak Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu liderliğindeki oluşumlara yönelik ilginin "oldukça düşük" kaldığı ve bir kanaat oluşmadığı belirtildi.
Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP ile HDP seçmeni arasında bir "yakınlaşmanın" görüldüğüne dikkat çekilen raporda, HDP seçmeninin yüzde 60'ının ikinci parti olarak CHP'yi tercih ettiği belirtildi. MYK'nın 27 Ocak'taki toplantısında, özel bir şirket tarafından hazırlanan kamuoyu araştırmasının sunumu da yapıldı.
'Yüzü Batı'ya dönük'
"Seçmen Gözünden Siyasete ve Türkiye'ye Bakış" başlıklı raporda, seçmenlerin dış politikaya bakışına yönelik tespitlere de yer verildi. Toplumdaki ABD karşıtlığının "güçlü" olduğu belirtiler raporda, "Seçmenin yüzü Batı'ya dönük. Çoğunluk Avrupa Birliği'nden yana. Sırasıyla Arap Birliği, ABD ve İran ise uzak durulması gerekenler listesinde üst sıradalar. Seçmenlerin yüzde 66'sı Türkiye'nin Suriye politikasını yanlış buluyor" denildi. Araştırmada, İYİ Partili seçmenin yüzde 57'sinin de ikinci parti olarak CHP'yi tercih ettiği ifade edildi. Raporda, AK Parti seçmeninin yüzde 65'inin ikinci parti olarak MHP'yi gördüğü, MHP seçmeninin ikinci parti tercihinin de yine aynı oranla AK Parti olduğu kaydedildi.
Seçmenin adalete olan güveninin de incelendiği raporda, "Seçmen Türkiye'de adalete güvenmiyor. Hakimlerin adilliğine 10 üzerinden sadece 4.2 puan veriliyor. Hakimler AK Partililerden bile ancak 5.3 puan, MHP'lilerden ise 5.1 puan alabiliyor" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vekillere talimat: Başbuğ'a dava açın
06 Şubat 2020 07:00
|Kalın'dan AP'ye tepki: Utanç verici bir skandaldır
06 Şubat 2020 03:20
|Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
06 Şubat 2020 02:00
|Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
06 Şubat 2020 00:38
|Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
06 Şubat 2020 00:36
|Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
06 Şubat 2020 00:35
|Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Şubat 2020 00:31
|6 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Şubat 2020 00:02
|11'i jandarma personeli olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti
05 Şubat 2020 23:58
|Kurasız hacca gitmek mümkün mü?
05 Şubat 2020 23:28