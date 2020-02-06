İstanbul'da 23 kaçak ambulans yakaladık

Milliyet Gazetesi'nin dün 'Ambulans Taksi' manşetiyle ortaya çıkardığı ambulans rezaleti, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün de gündeminde. Geçtiğimiz yıl kayıt dışı ve ruhsatsız çalışan 23 ambulans tespit eden İl Sağlık Müdürlüğü, halkın sağlığını tehlikeye atan ambulansları denetimlerle tespit ediyor. Müdürlüğün Özel Ambulans ve Denetim Birimi sorumlusu Bahattin Şahan, "Firmaların kayıtsız ve denetimsiz faaliyet yürütmesi ciddi bir sorun" diyor.

İstanbul'da özel ambulans statüsünde faaliyet gösteren ruhsatlı 453 ambulans bulunuyor. Bunların dışında kayıt dışı korsan ambulanslar, yetersiz donanım ve personelle hastanın hayatını tehlikeye atıyor.

'Hasta için büyük risk'

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Ambulans ve Denetim Birimi, 2019 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik şube polisleri ile son 2 yılda yaptığı 4 bin 313 denetimde, kayıt dışı çalışan 52 korsan ambulans tespit etti. Denetimlerle ilgili Milliyet'e konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Ambulans ve Denetim Birimi sorumlusu Bahattin Şahan, mevzuata uygun olmayan ambulansların faaliyette olmasının hasta hayatı için risk oluşturduğunu söylüyor.

İstanbul'da 453 adet özel ambulans bulunduğunu aktaran Şahan, "Bunların 198 tanesi kırmızı şeritli acil yardım ambulansı, 242 tanesi mavi şeritli hasta nakil ambulansı, 1 tane özel donanımlı ambulans, 7 tane hava ambulansı var. Ruhsatlandırma kriterine dahil olan özel ambulanslar; belediye, üniversite, fabrika, özel hastane, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, tıp merkezleri ya da bu işi ticari boyutta yürüten ambulans servisleridir. Ruhsatsız faaliyet gösteren ambulanslar için emniyetle birlikte belirli lokasyonlarda denetimler yapıyoruz" dedi.

'Biz ceza yazamıyoruz'

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Emniyetle birlikte yapılan denetimlerin ciddi anlamda caydırıcı olmaya başladığını anlatan Şahan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ruhsatlı ambulansların denetimini ilçe sağlık müdürlüklerimiz yapıyor. Bizim denetim ekibimiz ise ruhsatsız ambulansların peşinde. Vatandaşların bunları bize bildirdiği çeşitli şikayet yolları var. Direk arayarak şikayet edenler var. Bu araçlar için Karayolları Trafik Mevzuatı ve bizim mevzuatımıza göre işlemler yapıyoruz. Ama biz ambulanslara ceza yazamıyoruz.

Çünkü mevzuatta böyle bir hüküm yok. Yakalanan ruhsatsız ambulanslara trafik ekipleri tarafından 30 günden 60 güne kadar hak mahrumiyeti veya para cezası veriliyor. Bu yıl yakaladığımız 23 ambulansın denetim sonrası ruhsat almalarını sağladık ve hala bu ambulansları denetlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.



Milliyet Gazetesi'nin dünkü 'Ambulans Taksi' manşeti gündemi sarstı. Kayıt dışı özel ambulansların para karşılığı taksi hizmeti verdiğini ortaya çıkaran haberimiz, birçok medya kuruluşu tarafından paylaşıldı.

Gazete ve TV'lerin internet sitelerinde paylaştığı 'ambulans rezaleti', TV haber bültenlerinde de işlendi. Sosyal medya platformu Twitter'da da günün en çok konuşulanları arasında Milliyet'in haberi vardı. Başta Ekşi Sözlük olmak üzere birçok forumda vatandaşlar haberi yorumladı. O yorumlardan bazıları şöyle:

Haber içeriği öyle güzel hazırlanmış ki, bu çalışmayı yapan muhabir arkadaşları ve Milliyet Gazetesi'ni tebrik ederim. İşte habercilik tam olarak budur.

Haber siteleri umarım örnek alır diye temenni ediyorum. Uzun zamandır bunun gibi haberler görmüyorduk.

Hergün saat 17.00 civarı Zincirlikuyu'da bulunan Genel Müdürlük'te sirenlerini duyuyoruz. Her gün aynı saatlerde bu sahte ambulanslar 1. Köprü'yü kullanarak trafiği yara yara geçiyor.

Haberimiz, ayrıca Twitter'da da günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.