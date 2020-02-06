Faizin inmesi risk olacak

PMG Türkiye'nin hazırladığı Bakış'a göre dünya ve Türkiye ekonomide zorlu geçen 2019'u geride bıraktı. 2020'deki riskleri dikkatli yönetmeye odaklandı. Türkiye ekonomisini inceleyen Bakış'ta, muhtemel 2020 tablosunun çerçevesi çiziliyor. Bakış'a göre, Türkiye açısından jeopolitik risklerin görece azaldığı son çeyrek, son iki yılın ardından en sakin seyri vadediyor. Bu olumlu havanın orta vadede verilere ve güven endekslerine yansıması bekleniyor. Enflasyonda ve döviz kurlarında kısa vadede sakin seyir devam etmekle birlikte, sırada işsizlik oranını yönetilebilir seviyeye tekrar çekmek var. Raporun devamında şunlar var: Küresel ticarette korumacı eğilimlerdeki katılık 2019 ile birlikte kısmen geride kalıyor. ABD ile Çin arasındaki ilk faz uzlaşma, herkesin risk ajandasındaki ilk maddeyi bir süreliğine kapatıyor. Küresel yavaşlama ve AB'nin iç sorunları iyice belirgin durumda.

Brexit arefesinde, AB'nin içinden geçeceği süreç, en büyük ticari ortağı olması nedeniyle Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Gelişmiş ülke merkez para otoriteleri 2020'de faiz indirimlerine FED öncülüğünde ara verecek. Bu esnada faiz indirimlerine devam eden gelişmekte olan ekonomilerde sunulan reel faizin aşağı gelmesi kayda değer bir risk unsuru olarak öne çıkacak. 2019 yılını büyüme ile kapatan Türkiye ekonomisinin 2020 yılında büyüme trendine devam etmesi bekleniyor. Enflasyon ve faizlerde aşağı yönlü hareketin devam edeceği, kurlarda kırılma beklenmeyen, güven endekslerinin görece toparladığı, kredi büyümesinin hızlandığı ve sonucunda ekonomik aktivitenin yeniden canlanmaya başladığı bir yıl yaşayacağız. 2020 yılı sonunda, YEP kapsamında yer alan para ve maliye politikaları ile yapısal reform gündeminin titizlikle uygulanması halinde yeninden tek haneli enflasyona dönülmesi bekleniyor. Ancak uzun vadeli ve kalıcı bir kalkınmanın tabanı olan işsizlik sorununun çözümü için büyük gayret gerekiyor.

ALİ YILDIRIM