Yardım için giden Başdanışman çığ altında kaldı, şoförü öldü

Afet anında yaşananları Hürriyet'e anlatan Orhan'ın kuzeni Affan Orhan, şunları söyledi: "Ankara'dan sabah uçağı ile apar topar geldi. Bizden tam 5 dakika önce olay yerine gelmiş. Biz araçtan indik, tam olay yerine yürüyecektim ki ikinci çığın düştüğünü gördüm. Onun çığ altında kaldığını tahmin ettim. Hemen arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Önce koruması kurtarıldı. Koruması o anda Gülşen Hanım'ın nerede olduğunu gördüğü için bize yerini gösterdi. Kendisi çığdan üçüncü çıkarttığımız kişiydi."

49 yaşındaki Gülşen Orhan, AK Parti'den 23 ve 24. dönem milletvekili seçilmişti. Orhan, 2016 yılından beri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevini yürütüyor.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da çığ altında kaldı... Şoförü öldü

ARKA KOLTUKTAKİLER DAHA ŞANSLIYDI

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: İLK çığ felaketinde ablası Ayşe Turan (53) ile amcasının oğlu Kerem Turan'ı (50) kaybeden, kendisi 5 metre karın altından güçlükle kurtulan Nezir Turan o anları Hürriyet'e anlattı:

"Birden çığ gelip minibüse vurdu. Minibüste 13 kişi vardı. Ben arka tarafında oturuyordum. Araba sırt üstü devrilmişti. Kar minibüsün ön camını patlatıp içeri girmişti. Ablam ve amcamın oğlu ön tarafta olduğu için hayatlarını kaybetmişti. Yanımda oturan abim yaralanmıştı. Cep telefonumu

çıkarıp ışığını yaktım. Abimi ve diğer yaralıları sakinleştirmeye çalışıyordum. Kar minibüsün arkasına kadar gelmediği için nefes alacak kadar bir alan vardı. Defalarca 112'yi aramaya çalıştım. Ancak şebeke yoktu."

DEMİRİN SESİNİ DUY DUM

Kurtulmadan 1 saat önce birileri demirle minibüse vurdu. Kurtarılacağımızı anladım. Ancak üzerimizde 5 metreden fazla kar olduğunu bilmiyorduk. Bir ara sesler kesildi. Oksijen tükenmeye başladığı için nefes alamaz duruma geldik. Tam o sırada bir ses daha geldi. Önce minibüste bir delik açtılar,

hava almaya başladık. Daha sonra bizi kurtardılar