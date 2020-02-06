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AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
|06 Şubat 2020 08:49
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AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran AFAD ayrıca, depremin derinliğini 15 kilometre olduğunu açıkladı.
#DepremAFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2020
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 06.02.2020, 07:53:57 TSİ
Enlem : 33.1950 N
Boylam : 34.7340 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/XVld7rUa01@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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