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İstanbul'da kış lastiği denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı
 06 Şubat 2020 09:02
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İstanbul'da kış lastiği denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.

Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, otobüsleri durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.

Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.
Anadolu Ajansı
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