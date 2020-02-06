İstanbul'da kış lastiği denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı
|06 Şubat 2020 09:02
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.
Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, otobüsleri durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.
Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.
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