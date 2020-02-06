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İçişleri 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi
İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
|06 Şubat 2020 09:08
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