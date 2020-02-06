3 ilçemizde eğitime ara verildi
|06 Şubat 2020 09:25
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Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
İlçede gece geç saatlerde etkili olan şiddetli sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.İç Anadolu'da 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.
Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde de fırtına nedeniyle mekanik tesisler hizmet veremiyor.Ankara'da kar yağışı başladı
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