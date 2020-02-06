52 bireysel başvuru daha AYM'nin gündeminde
|06 Şubat 2020 09:44
|Yazdır
2020 yılı başından beri haftalık olarak ortalama olarak 50 civarı bireysel başvuruyu gündeme alan Yüksek Mahkeme 12-13 Şubat arasında da 52 adet dosyayı gündeme aldı.
Başvurular arasında; yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbiri, başvurucunun internette yayım yapan bir gazetede yayımlanan haber nedeniyle cezalandırılma, gizli tanık beyanı, Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen gösteride gaz fişeği kapsülü isabet etmesi sonucu yaralanma, polis memurlarının hukuka aykırı ve orantısız güç kullanımı, ana dilde savunma talebinin mahkemece reddedilmiş olması gibi konular yer almaktadır.
Mahkemenin 12 Şubat Gündemi
|
No
|
Başvuru No
|
Konusu
|
1
|
2016/10825
|
Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması ve tutukluluğun makul süreyi aşması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
2
|
2017/13568
|
Başvuru; yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutuklama ve tutukluluğun devamı kararlarının gerekçesiz olması, tutukluluk halinin makul süreyi aşması, tutukluluğun devamı ve itirazın reddine dair kararların doğal hakim ilkesine aykırı olarak kurulmuş, bağımsız ve tarafsız olmayan bir hakimlik tarafından verilmesi, tutukluluk incelemeleri öncesinde sunulan Savcılık talebinin ve tutukluluk incelemesi sırasında alınan Savcılık görüşünün bildirilmemesi, tutukluluğun devamı yönündeki kararlara itiraz taleplerinin değerlendirilmemesi, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; soruşturma aşamasında arama ve elkoyma işlemlerinin yöntemince yapılmaması nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının; soruşturma sürecindeki birtakım uygulamalar nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
3
|
2018/10424
|
Başvuru; gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçesiz olması ve tutukluluğun makul süreyi aşması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
4
|
2016/65541
|
Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
5
|
2017/15251
|
Başvuru; tutuklamanın hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, tutukluluk incelemesinin duruşmasız olarak yapılması ve bu incelemeler sırasında alınan Savcılık görüşünün bildirilmemesi, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluğun hukukiliğine etkili bir şekilde itiraz edilememesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
6
|
2017/32052
|
Başvuru, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
7
|
2016/47628
|
Başvuru; tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutuklama kararını veren hakimlerin bağımsız ve tarafsız olmaması savcılık sorgusu esnasında hakların hatırlatılmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, arama ve elkoyma kararının hukuka aykırı olması nedeniyle özel hayata saygı hakkının, savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının, gözaltında iken bazı uygulamalar nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
8
|
2016/55956
|
Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
9
|
2016/75645
|
Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
10
|
2016/59578
|
Başvuru, darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması ile tahliye kararının geç icra edilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği iddiası hakkındadır.
|
11
|
2016/80630
|
Başvuru, darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
12
|
2017/10536
|
Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
13
|
2017/27438
|
Başvuru; tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gözaltındaki bazı muameleler nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
14
|
2016/54768
|
Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
15
|
2017/33177
|
Başvuru, itirazen şikayet sürecinde alınan başvuru bedelinin, lehe karar verilmesine rağmen başvurucuya iade edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
16
|
2017/18560
|
Başvuru, sosyal güvenlik aylığının ödenmeye başlandığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde iptal edilmesi ve geriye dönük olarak borçlandırılma nedenleriyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
17
|
2015/18874
|
Başvuru; tasarruf teşvik hesabında biriken devlet katkısı tutarının ve bu tutara ilişkin nemanın eksik ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
18
|
2017/19987
|
Başvuru, mahkemece hükmedilen tazminatın düşük belirlenmesi ve değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
19
|
2018/26593
|
Başvuru, tapulu taşınmazın kadastro çalışması sonucu orman vasfıyla tespiti sebebiyle uğranılan zararın tazmin edilmesi istemiyle açılan davanın zamanasımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
20
|
2017/1436
|
Başvuru, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılama yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının; ceza soruşturması kapsamında mal varlığı hakkında verilen el koyma tedbiri nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
21
|
2017/20962
|
Başvuru, başvurucunun internette yayım yapan bir gazetede yayımlanan haber nedeniyle cezalandırılmasının ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.
|
22
|
2017/29275
|
Başvuru, anlatımları mahkümiyete esas alınan gizli tanığın duruşmada sorgulanamaması nedeniyle tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
23
|
2017/22361
|
Başvuru, kiraya veren sıfatıyla aleyhe idari para cezası uygulanması nedeniyle masumiyet karinesi ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
24
|
2017/6422
|
Başvuru, kiraya veren sıfatıyla aleyhe idari para cezası uygulanması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
25
|
2017/19654
|
Başvuru, tutukluyu ziyarete gelen aile bireyinin bir yıl süreyle ziyaretten men edilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
26
|
2017/16252
|
Başvuru, infaz kurumunda islenen yaralama suçuna ilişkin soruşturmanın makul sürat ve özenle yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
27
|
2016/14588
|
Başvuru; barışçıl bir gösterinin kolluk görevlilerince gerekli olmadığı halde dağıtılması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, müdahale sırasında meydana gelen yaralanma ve bu olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın etkisiz olması nedenleriyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
Mahkemenin 13 Şubat Gündemi
|
Sıra No
|
Başvuru No
|
Konusu
|
1
|
2017/31619
|
Başvuru, mağduru olduğu bir suç sonucu oluşan gebeliğin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
2
|
2016/76401
|
Başvuru, gözaltında kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
3
|
2016/9422
|
Başvuru, Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen gösteride gaz fişeği kapsülü isabet etmesi sonucu yaralanma meydana gelmesi ve buna ilişkin açılan ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedenleriyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
4
|
2016/33624
|
Başvuru, ceza infaz kurumunda tek kişilik odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
5
|
2016/16236
|
Başvuru, kolluk görevlileri ve üçüncü kişilerce kasten yaralanmaya maruz kalma ve buna ilişkin soruşturmanın etkin biçimde yürütülmemesi nedenleriyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
6
|
2016/16050
|
Başvuru, kolluk görevlisinin orantısız güç kullanımı nedeniyle hayati tehlike doğacak şekilde yaralanma olayı meydana gelmesi ve bu olay hakkında etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
7
|
2016/3866
|
Başvuru, polis memurlarının hukuka aykırı ve orantısız güç kullanımı nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
8
|
2016/80704
|
Başvuru, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluğun makul süreyi aşması, tutukluluk incelemelerinin süresinde yapılmaması, tutukluluğa itiraz incelemesinin duruşmasız olarak yapılması, tutukluluğun hukukiliğine etkili bir şekilde itiraz edilememesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; seçilen müdafiinin yardımından yararlandırılmaması nedeniyle müdafi yadımından yararlanma hakkının; devlet görevlilerinin ihmalleri sonucu basın ve yayın organlarında suçlu gibi gösterilme nedeniyle masumiyet karinesinin; arama ve elkoyma kararlarının hukuka aykırı olması nedeniyle özel hayata saygı hakkının; gözaltı ve tutukluluk süreçlerindeki bazı uygulamalar nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
9
|
2016/76785
|
Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
10
|
2017/35203
|
Başvuru, gözaltının hukuki olmaması ve gözaltı süresinin makul süreyi aşması, tutuklamanın hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; yargılama sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle adil yargılanma hakkının, kamu görevlilerinin soruşturma sürecindeki açıklamaları nedeniyle de masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
11
|
2016/41492
|
Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
12
|
2017/34463
|
Başvuru, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımdan dolayı cezalandırılmasının başvurucunun ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.
|
13
|
2015/4993
|
Başvuru, derece mahkemesi kararlarının yeterli gerekçe içermemesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu ayrıca hukuka aykırı olarak tutuklandığını belirterek kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, koşulları yokken iletişimin denetlenmesi kararı verildiğini belirterek haberleşme özgürlüğünün, konulan yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle de seyahat özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
|
14
|
2014/2964
|
Başvuru; sorgulanmasına imkan tanınmayan gizli tanığın beyanlarının mahkümiyete belirleyici olarak esas alınması nedeniyle tanık sorgulama hakkının, yargılamanın makul sürede tamamlanmaması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, özel yetkili mahkemelerce yargılama yapılması nedeniyle bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkının, yöneticisi olduğu siyasi partinin bazı faaliyetlerine katılmasının terör örgütüne üye olma suçundan mahkümiyetinde değerlendirilmesi nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün, iletişiminin uzun süre dinlenmesi nedeniyle de haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
15
|
2014/15676
|
Başvuru, ana dilde savunma talebinin mahkemece reddedilmiş olması ve özel yetkili mahkemelerce yargılama yapılması nedeniyle adil yargılanma hakkının; başvurucunun bazı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmasının terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkümiyet hükmünde delil olarak değerlendirilmiş olması nedeniyle de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
16
|
2017/38342
|
Başvuru, karar sonucunu değiştirebilecek nitelikteki esaslı bir iddianın karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
17
|
2017/30396
|
Başvuru, arsa vasfını haiz taşınmazın bir bölümü üzerinden kamulaştırma yapılmaksızın yol geçirilmesi ve kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedenleriyle mülkiyet hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
18
|
2017/37898
|
Başvuru, orman alanı dışına çıkarılan taşınmazın önceki maliklerine iadesi isteğinin reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
19
|
2017/19448
|
Başvuru, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aleyhe vekalet ücretine hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
20
|
2017/17378
|
Başvuru, baraj kısa mesafeli koruma kuşağında bulunan taşınmazda meydana gelen zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
21
|
2017/4483
|
Başvuru, forma reklam gelirinden pay alınması nedeniyle mülkiyet hakkının; karar düzeltme talebinin reddedilmesi sonucu hükmedilen para cezası nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
|
22
|
2017/27177
|
Başvuru, istinaf talebinin süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
23
|
2017/22650
|
Başvuru, ilave tediye alacağının tahsili amacıyla açılan davanın Yargıtay daireleri arasında süregelen görüş ayrılığından kaynaklı olarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
24
|
2017/38399
|
Başvuru, idari işlemin iptali istemiyle açılan davada başvurucunun dava konusu işlemle kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
|
25
|
|
Başvuru, ihtiyaç fazlası personel olarak belirlenilmesi üzerine başka bir göreve atama işleminin iptali talebiyle açılan davanın hatalı değerlendirme sonucu reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'da kış lastiği denetimi
06 Şubat 2020 09:02
|İBB 3 camiyi ibadete kapattı
06 Şubat 2020 08:29
|Yargıda 'hedef süre' başarısı: Yüzde 74
06 Şubat 2020 08:07
|2020 YKS'ye 'alyans' ile 'piercing' ayarı
06 Şubat 2020 07:30
|Asker eğlencesi için yol kapatan magandalara ceza yağdı
05 Şubat 2020 23:48
|Başkan Yardımcısı'nın makam aracına haciz geldi
05 Şubat 2020 23:43
|'Türkiye'de sadece 4 tane var' dedi, cezadan kurtulamadı!
05 Şubat 2020 22:48
|Mehmetçiğe özel koruma önlemi
05 Şubat 2020 22:33
|Ankara'da cep telefonları bilet gibi kullanılıyor
05 Şubat 2020 21:33
|Geçici görev yolluklarına ilişkin 13 maddelik talimat
05 Şubat 2020 20:24