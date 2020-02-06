Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

2019/6 İLE YERLEŞENLER GÖREVE BAŞLATILMAZSA, YİNE MÜKERRER ALIM OLACAK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019/6 KPSS ile yerleşen 2 bin 313 kişiyi göreve başlatmazsa, bu adaylar Sağlık Bakanlığının alımına da başvuracak ve mükerrer yerleştirmeler olacaktır.