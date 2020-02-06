Beşiktaş'ta son dakika Lucescu gelişmesi!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve başlamasının ardından flaş gelişme yaşandı. Rumen teknik adam Lucescu İstanbul'a davet edildi. İşte detaylar...
|06 Şubat 2020 10:32
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Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirerek, kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp, yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu'da geri sayıma geçti.
Gaziantep FK maçına davet edildi
Rumen teknik adamın, siyah-beyazlı yönetim tarafından cumartesi günü Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanacak maça davet edildiği öğrenildi.
Kaynak: Milliyet Gazetesi
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