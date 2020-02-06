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Başkent'te kar yağışı nedeniyle yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
|06 Şubat 2020 10:44
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Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Ulus'a seyreden Hasan Doğan idaresindeki 06 LZK 38 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyreden iki otomobile çarptı.
Kazanın ardından aracından inen Doğan'a, bu sırada yoldan geçen Doruk T. yönetimindeki 06 AGD 657 plakalı otomobil çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Doğan'ın cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Doruk T, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle araç trafiğinin aksadığı güzergah, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Ankara'da kar yağışı başladı
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