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Van'daki çığdan sonra Giresun'da da heyelan meydana geldi

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan Giresun-Dereli karayolunda toprak kayması meydana geldi.
 06 Şubat 2020 10:49
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Van'daki çığdan sonra Giresun'da da heyelan meydana geldi

Giresun'un Duroğlu beldesinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yolu kapattı.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda, yamaçtaki kaya parçaları heyelan sonucu yola sürüklendi. Ulaşıma kapanan yol, kaya parçalarının temizlenmesiyle yeniden açıldı.

AFAD ekipleri, inceleme başlatırken polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, heyelanın yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, Duroğlu belde girişinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Hava sıcaklığının yüksek olduğunu, rüzgarın hızının 80 kilometrenin üzerinde olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "Tabii daha öncesindeki yağışlar da bu heyelana zemin hazırladı. Burada çok şükür can kaybımız yok fakat ivedi olarak heyelan olan bölgenin ıslah edilmesine yönelik çalışmalara başladık. İnşallah bir an önce de tamamlayacağız." dedi.

Sarıfakıoğulları, şiddetli rüzgar nedeniyle kentte çatı uçmaları olduğunu da belirterek Çanakçı ilçesinde ise soba zehirlenmesi nedeniyle 3 kişinin hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

- "Ekiplerimiz oradaydı"

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen heyelanla kaya parçalarının yola sürüklendiğini söyledi.

Heyelanın gerçekleştiği yamaçta toprak kaymasıyla ilgili daha önce bazı belirtiler yaşandığını anlatan Çetin, "Bir risk, bir tehlike görünüyordu. Zaten bazen taşlar aşağı düşüyordu, Karayolları daha önce tel ile tedbir amaçlı çalışma yapmıştı. Zaten göz önünde bulundurulan bir yer olduğu için bizzat tedbirimizi aldık ama başka da yapacak bir şey olmadı." diye konuştu.

Çetin, "Ekiplerimiz oradaydı, heyelan yaşanırken videoya da çekti arkadaşlarımız. Çok şükür can kaybı olmadı, bu konuda memnunuz. Sabah saatleri genelde okul servisleri olsun, diğer vatandaşlar olsun, hareket olan bir saat. Herhangi bir aksilik olmadı, buna da şükrolsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede fırtınanın da etkili olduğunu aktaran Çetin, mahallelerinde çatıların uçtuğunu, ağaçların devrildiğini, telefon hatlarının yıkıldığını ve elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Çetin, AFAD ekiplerinin bölgeye geldiğini, kendilerinin de mahalleleri gezdiğini belirterek, Vali Sarıfakıoğulları'nın da konuyla ilgilendiğini söyledi.

Halil Çetin, heyelanın yaşanmasında fırtınanın da etkisinin olabileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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