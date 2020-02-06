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İkinci el araç fiyatlarında artışın sürmesi bekleniyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu:(İkinci el araçlardaki fiyat artışının devam edip etmeyeceği) Buna net bir şekilde 'evet' demek doğru olmasa da ikinci elde yaşanan hareketliliğe baktığımızda fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyoruz.
 06 Şubat 2020 11:07
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İkinci el araç fiyatlarında artışın sürmesi bekleniyor

- Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ikinci el otomotivde yaşanan hareketliliğe baktıklarında fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini belirterek, "Bunun başlıca sebebiyse, stoklara yeni girecek olan sıfır araç fiyatlarının yüksek olacak olma ihtimali ve buna bağlı olarak talebin ikinci ele kayması denilebilir." dedi.

Şahsuvaroğlu, AA muhabirine ikinci el otomotiv pazarındaki fiyat gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye otomotiv pazarında hala sıfır araçların tedariğinde sıkıntılar yaşanması sebebiyle araç değiştirmek isteyen tüketicilerin ikinci el araca yöneldiğini dile getiren Şahsuvaroğlu, ayrıca sıfır araç pazarında oluşan talebe karşılık arzın yeterli olmamasının da fiyatların artmasına sebep olduğunu ifade etti.

İkinci el otomotiv fiyatlarının yükselmeye devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Şahsuvaroğlu, "Buna net bir şekilde evet demek doğru olmasa da ikinci elde yaşanan hareketliliğe baktığımızda fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun başlıca sebebiyse, stoklara yeni girecek olan sıfır araç fiyatlarının yüksek olacak olma ihtimali ve buna bağlı olarak talebin ikinci ele kayması denilebilir." diye konuştu.

İkinci çeyrekte sıfır araç stok seviyesinin talebi karşılayacak seviyeye çıkmasıyla birlikte ikinci eldeki fiyat artışının biraz daha yumuşayacağını aktaran Şahsuvaroğlu, "Artış eğrisi biraz daha yataya dönüşecektir." ifadesini kullandı.

- "İkinci el pazarında da arz konusunda bir daralma yaşandı"

Şahsuvaroğlu, ikinci el araçlarda 2019 yılının aralık ayında segment bağımsız fiyat artışının yüzde 117,9, 2020 yılının ilk 15 gününde ise yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sıfır araç pazarında olduğu gibi, ikinci el pazarında da arz konusunda bir daralma yaşandığına dikkati çeken Şahsuvaroğlu, "Aralık ayında birçok kişi aracını satmayıp elde tutmayı tercih etti. Tedarikte yaşanan bu sıkıntı, ocak ayında herkesin aracını satmak istemesiyle seyrini değiştirdi. Gelinen noktada araç bulan herkes, fiyat artışına bakmaksızın araç satın alıyor." dedi.

- "İkinci elde de yetkili satıcılar en doğru yer"

İkinci el araç alacaklara önerilerde bulunan Şahsuvaroğlu şunları kaydetti:

"Dernek olarak ikinci el araç satın alacaklara önerimiz, özellikle 1-10 yaş arası araçlar için yetkili satıcıları tercih etmeleri yönünde olacak. Yetkili satıcılar bir yandan en doğru ve güncel bilgilerle araç satarken ayrıca araç alındıktan sonraki güvenceler açısından da güvenilir birer kaynak durumundalar. Araç satın almak isteyenler böylece hem araç seçiminde hem de kendilerine sunulan alım kolaylıkları hem de aldıktan sonraki güvenceler gibi unsurlarda avantajlı olacaklardır. Sıfır araçlar için olduğu gibi ikinci elde de otomotiv yetkili satıcıları en doğru yerlerdir."

Anadolu Ajansı
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