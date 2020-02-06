İYİ Parti'de kongre takvimi işliyor
|06 Şubat 2020 11:06
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- İYİ Parti'nin haziran ayında yapılması planlanan 2'nci Olağan Kongresi çerçevesinde ilçe kongreleri gerçekleştiriliyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kongre çalışmalarına yoğunlaşılan partide, mahalle delegeliği seçimlerinin ardından il ve ilçe kongrelerine yönelik takvim oluşturuldu.
Buna göre, parti 1 Şubat'ta başladığı ilçe kongrelerini nisan ayı ortasında, il kongrelerini ise mayıs ayı sonunda tamamlayacak.
Bu şekilde 2'nci Olağan Kongreye hazırlık çalışmalarını tamamlayacak olan parti, haziran ayında da büyük kongresini toplamayı planlıyor.
Kongre tarihine ilişkin son kararı ise Genel İdare Kurulu (GİK) verecek.
- Akşener'in cinsiyet kotası talimatı
Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongreye hazırlık çalışmalarında parti tüzüğüne bağlı kalınmasını istedi.
Akşener'in özellikle cinsiyet kotası talimatı çerçevesinde teşkilatlar uyarıldı. Ayrıca teşkilatlara, memlekete hizmet noktasında yorulmadan çalışılmasını içeren metinler de gönderildi.
- Cinsiyet kotası
Partinin tüzüğüne göre, İYİ Parti'nin katıldığı milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adaylar ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların tespitinde ve GİK, il, ilçe, belde yönetim kurulları, kongre ve kurultay delegeliği ile Merkez Disiplin Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üye seçimlerinde en az yüzde 25 cinsiyet kotası uygulanıyor.
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