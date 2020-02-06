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FETÖ üyelerini Yunanistan'a kaçıran şüpheliye 27 yıl hapis

Edirne'de yargılanan ya da aranan FETÖ üyelerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmesine yardım eden şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi- İddianamede FETÖ şüphelisi Selim B. hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve "rüşvet" suçlarından 27 yıl hapis cezası istendi
 06 Şubat 2020 11:06
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FETÖ üyelerini Yunanistan'a kaçıran şüpheliye 27 yıl hapis

- Edirne'de yargılanan ya da aranan FETÖ üyelerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmesine yardım eden FETÖ şüphelisi hakkında hazırlanan iddianamede 27 yıl hapis cezası talep edildi.

Geçen yıl Edirne'de suçüstü yakalanan ve ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Selim B. hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "rüşvet" suçlarından en üst halden 27 yıl hapis cezası istenen iddianame, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Selim B'nin özellikle hakkında soruşturma yürütülen örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu ve FETÖ üyelerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a gönderdiği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin yaptığı WhatsApp yazışmalarının da yer aldığı iddianamede, FETÖ üyelerinin yasa dışı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı yöntemlere ait deliller de ortaya konuldu.

Selim B'nin üzerine kayıtlı birçok telefon hattının olduğu aktarılan iddianamede, zanlının birçok kez FETÖ üyeleriyle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtları da yer aldı.

- Şüphelinin eylemleri 15 Temmuz sonrası da sürmüş

Şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da örgütte görev aldığı belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası bazı örgüt mensuplarını yasa dışı yollardan Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçırması, Ankara avukat yapılanmasında görevli avukat E.S.Y'yi yurt dışına kaçırmak üzere irtibat kurması, FETÖ şüphelisi 2 kişiyi yurt dışına kaçırmak isterken suçüstü yakalanması, kaçırdığı örgüt mensuplarını Avrupa ile irtibatlandırması, örgüt mensuplarına maddi yardım yapması, örgüt üyelerinin iltica taleplerini sağlamak için yakalama bilgilerini içeren UYAP ekran görüntüsünü temin etmek amacıyla 200-300 lira rüşvet vermesi suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, şüphelinin eylemlerinin yoğunluğu, çeşitliliği ve sürekliliğinin 17-25 Aralık 2013 öncesinden 15 Temmuz sonrasına kadar devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Suçüstü yakalanması, eylemleriyle örgüt mensuplarını soruşturma ve kovuşturmadan kurtarması, terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock'un deşifre olması sonrası 'Falcon' ve 'Cryptnote' haberleşme programını kullanması, örgütün çözülmesine engel olacak davranışlarda bulunması sebebiyle şüphelinin 'terör örgütüne üye olmak' ve 'rüşvet' suçlarından cezalandırılması talep olunur."
Anadolu Ajansı
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