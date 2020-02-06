TMSF'den hesabı olanlara zaman aşımı uyarısı
|06 Şubat 2020 11:29
|Yazdır
Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesaplar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.
TMSF'den yapılan açıklamada, Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesapların zaman aşımına tabi olduğu belirtildi.
Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesinin şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları TMSF'ye devredilecektir. Hesap sahipleri, zaman aşımını sorgulamak için e-devlet veya TMSF'nin web sitesinden veya https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/ linkinden sorgulama yapabilir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İkinci el araç fiyatlarında artışın sürmesi bekleniyor
06 Şubat 2020 11:07
|PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim
06 Şubat 2020 11:06
|Faizin inmesi risk olacak
06 Şubat 2020 08:41
|Virüs ticareti vuruyor
06 Şubat 2020 06:51
|Sabiha Gökçen Havalimanı 04:00'da uçuşlara açılıyor
06 Şubat 2020 02:48
|Türkiye'de en fazla şirketi İranlılar açtı
05 Şubat 2020 22:23
|Online doldurulan CV dolandırıcılığına dikkat!
05 Şubat 2020 21:01
|Bakan Dönmez açıkladı! Elektrikte yeni tarife yolda
05 Şubat 2020 20:45
|Cezaevinden Avrupa'ya 20 milyonluk salyangoz ihracatı
05 Şubat 2020 20:41
|Pegasus'tan ilk açıklama
05 Şubat 2020 20:07