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Staj yaptığı yerde işe başlayacaktı, minibüsün çarpması sonucu öldü
Antalya'da arıza yapan otomobilini yol kenarına çekmek içen iten genç, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
|06 Şubat 2020 11:40
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Antalya'da arıza yapan otomobilini yol kenarına çekmek içen iten genç, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Caner Torun'un (21) kullandığı 07 DT 381 plakalı otomobil Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda arızalandı.
Otomobilini yol kenarına çekmek için iten Torun'a, Mustafa Yaman yönetimindeki 07 AGJ 833 plakalı minibüs çarptı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Torun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Torun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Torun'un aşçılık stajı yaptığı otelde 10 gün sonra işe başlamayı planladığı öğrenildi.
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