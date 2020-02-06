Elazığ'da okulların açılma tarihi yeniden ertelendi
Elazığ'da okulların açılma tarihi 17 Şubat'a ertelendi. Daha önce okulların 10 Şubat'ta açılacağı açıklanmıştı.
|06 Şubat 2020 11:41
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Elazığ'da okulların açılma tarihi 17 Şubat'a ertelendi. Daha önce okulların 10 Şubat'ta açılacağı açıklanmıştı.
Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.
Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresinin 17 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi
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