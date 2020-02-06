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Uçak kazasına giderken yaralanan özel harekatçıların birinin durumu ağır
İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 özel harekat polisinin yaralandığı öğrenilirken polislerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
|06 Şubat 2020 11:45
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Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.
3'e bölünen uçağın bulunduğu bölgeye gitmeye çalışan özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı. Havalimanı içinde gerçekleşen kazada 5 polis yaralandı.
Polislerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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