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Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor

Hükümet, birçok bakanlığın alanına giren düzenlemelere ilişkin yasa teklifinde son aşamaya geldi. Söz konusu düzenlemelerle ilgili dikkat çeken değişiklikler bulunuyor
 06 Şubat 2020 12:04
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Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor

Torba yasada; Emekli maaşları, yurt dışında boşanma, BES, internetten silah satışı, grev ve lokavt mücbir sebep ve enerji yatırımlarına inceleme vs. gibi değişiklikler var.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre söz konusu düzenlemeler şöyle:

Yurt dışında boşanma

Yurt dışı gerçekleştirilen boşanma işlemlerinin Türkiye'de tescili için her iki tarafın nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Daha önce mahkemeyle yapılan bu işlem bir süre önce kolaylaştırılmıştı. Ancak taraflardan birinin gelmemesi veya ölümü durumunda tescil işlemi yapılamıyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle, taraflardan birinin başvurusuyla boşanma tescili yapılabilecek.

Emekli maaşları kesilmeyecek

Yurt dışında yaşayanlardan, Türkiye'den emekli olanların, yine yurt dışında ikinci bir işe girmeleri durumunda emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, yur tdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek.

BES'e dövizle başvuru

Yurtdışında yaşayan Türklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanmaları kolaylaştırılıyor. Bu kişiler Türk Lirası'yla değil direkt döviz ödeyerek sistemden yararlanabilecek.

İnternetten silah satışı

Kamuoyunda da çok eleştiri alan internetten silah satışına yasak geliyor. Pompalı tüfek gibi yivsiz silahlarla, av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internet üzerinde satışı yapılamayacak. Hiçbir şekilde reklam ve tanıtıma izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek.

Grev ve lokavt mücbir sebep

Maden ocaklarında 'mücbir sebep' sayılan heyelan, çökme, sel, grizu patlaması ve yangın gibi olaylara grev ve lokavt da ekleniyor. Bu sebeplerden biri olduğunda işletmecinin devlete olan borçlarının ertelenmesine olanak sağlanacak. Buna ilişkin işlemler Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek.

Emniyet'e bildirme zorunluluğu

İşyerlerinde çalıştırılanların listelerinin muhtarlıklara onaylatıldıktan sonra emniyete bildirilmesi uygulamasından vazgeçilecek. Bu listeler, muhtarın onayına gerek kalmadan, doğrudan e-Devlet aracılığıyla Emniyet'e bildirilecek.

Enerji yatırımlarına inceleme

Enerji yatırım alanları belirlenirken, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan değil Turizm Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de görüş alınacak. Turizm alanları ve askeri alanlarda enerji yatırımına izin verilmemesi ve kontrolü sağlanacak.

Asgari ücrete destek

2020'de asgari ücretli işletmeler için getirilen 75 liralık destek de yasa metninde yer alacak. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE) teknik konularda çalıştırmak için sözleşmeli eleman alabilecek.
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