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Adana'da ilkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen ilkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı.
|06 Şubat 2020 11:51
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, ilkokul mezunu C.E'nin ruhsatsız diş muayenehanesi açtığı ve hasta kabul edip sözde tedavi uyguladığı belirlendi.
Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla iş yerinde yapılan incelemede, diş koltuğu, alçı damak kalıpları, dolgu, damak yapıştırıcı ve stelizatör makineleri, pense, ayna, çengel, kompresör ile muayene edilecekler ve alınacak ücretin yazılı olduğu liste ele geçirildi.
Şüpheli C.E. yakalandı. Ele geçirilen malzemeler, Adana İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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