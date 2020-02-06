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İl Sağlık Müdürlüğü, hastaların otobüsle taşındığı iddiasını yalanladı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan olayda, uçağın pistten çıkmasından sonra 2 dakika içinde havaalanı sağlık görevlilerinin olay yerine ulaştığını duyurdu.
 06 Şubat 2020 12:13
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İl Sağlık Müdürlüğü, hastaların otobüsle taşındığı iddiasını yalanladı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan olayda, uçağın pistten çıkmasından sonra 2 dakika içinde havaalanı sağlık görevlilerinin olay yerine ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, 112 komuta merkezine ihbarı takiben 6 dakikada ambulansların havaalanına intikal ettiği kaydedildi.

Yaralıların toplamda 105 ambulansla civardaki 21 hastaneye taşındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza mahalline ilk ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından enkaz dışına çıkan kazazedelerin bir kısmını, sızan yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın tehlikesine karşı apron araçlarıyla uçaktan uzaklaştırarak terminale nakletmiştir. Hastaların otobüsle hastaneye taşındığı iddiaları gerçek dışıdır. 179 yaralımızın tamamı 112 Acil ekiplerimizce kısa süre içinde havaalanından hastanelerimize ulaştırılmıştır. Kurtarma esnasında bir gecikmeye mahal verilmemiştir. Kendi canlarını hiçe sayarak insanımıza hizmet eden çalışanlarımızı sosyal medyadaki ilk tahliye anı görüntüleri üzerinden karalamaya yönelik yapılan paylaşımlar üzücüdür. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Anadolu Ajansı
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