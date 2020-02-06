Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|06 Şubat 2020 12:20
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çeyrek altın ne kadar?
06 Şubat 2020 12:48
|Gram altın 300 lira seviyelerinde
06 Şubat 2020 10:53
|Borsa, güne yükselişle başladı
06 Şubat 2020 10:05
|Güne başlarken döviz fiyatları
06 Şubat 2020 09:40
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
05 Şubat 2020 18:24
|Gün sonunda döviz fiyatları
05 Şubat 2020 17:29
|Altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi
05 Şubat 2020 17:14
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
05 Şubat 2020 13:27
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
05 Şubat 2020 12:43
|Gün ortası döviz fiyatları
05 Şubat 2020 12:07