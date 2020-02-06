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Erdoğan, AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle parti genel merkezinde toplantı yaptı. AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş da parti genel merkezine geldi.
 06 Şubat 2020 12:24
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Erdoğan, AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle parti genel merkezinde toplantı yaptı. AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş da parti genel merkezine geldi.

Anadolu Ajansı
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