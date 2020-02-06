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Uçakta hayatını kaybeden diş hekiminin Müfettiş olan eşi son anda kurtulmuş

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.Zehra Bilgi Koçar'ın eşi ile birlikte, kaza yapan uçak için bilet aldıkları ancak Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koçar'ın, son anda çıkan görevi nedeniyle İstanbul'a başka bir uçakla 2 Şubat'ta geldiği ortaya çıktı.
 06 Şubat 2020 12:41
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Uçakta hayatını kaybeden diş hekiminin Müfettiş olan eşi son anda kurtulmuş

İZMİR-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak, saat 18.30'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölündü ve yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçaktan, kaza sonrası 21 yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken koltuklar arasında sıkışanlar için ekipler saatlerce süren bir çalışma başlattı.

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

AYNI UÇAKTA UÇACAKLARDI

Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın (30) cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından eşi Gökhan Koçar'a teslim edildi.

Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğündeki gasilhaneye götürüldü.

Çiftin, kaza yapan uçak için bilet aldıkları ancak Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koçar'ın, son anda çıkan görevi nedeniyle İstanbul'a başka bir uçakla 2 Şubat'ta geldiği ortaya çıktı.

Koçar'ın cenazesi Tekirdağ ilçesindeki Malkara'da defnedilecek.

UÇAK KAZASINDA YARALILARIN ÇOĞUNDA KABURGA KIRIĞI VAR

Kazada 3'e bölünen uçakta yaralanan 179 yolcunun çoğunda kaburga kırığı olduğu belirtildi. Bazı yolcuların ise kol ve bacaklarında ezilmelerin yanı sıra kırık oluştuğu kaydedildi.

İlk olarak Anadolu yakasındaki 21 hastaneye kaldırılan yaralılardan ekstremite (kol, bacak) ve kaburga kırığı bulunanlar Gebze Devlet ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastaneleri'ne, hafif yaralı olanlardan bazıları Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma ile Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne sevk edildi.

Uzmanlar, kaburgaların kol ve bacaklara oranla travmaya daha açık ve hassas olduğunu belirterek, hem çarpmanın etkisi hem de yolcuların birbirine çarpmasıyla bile kaburga kırığı oluşabileceğini bildirdi.

SERT İNDİ HIZINI KESEMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralı olduğunu, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kazanın ayrıntılarını verirken, "Pistten çıktıktan sonra 50 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 metrelik yükseklikten düşüyor" dedi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da "Kaza uçağın sert iniş ve sonrasında hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu" diye konuştu.
DHA
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