Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 300,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.002,00 lira oldu
|06 Şubat 2020 12:48
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 300,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.002,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|299,30
|299,50
|300,60
|300,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.972,00
|1.993,00
|1.981,00
|2.002,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|273,00
|277,00
|274,15
|278,15
|Lira(Tam) Ziynet
|1.928,00
|1.948,00
|1.936,00
|1.956,00
|Yarım Ziynet
|964,00
|974,00
|968,00
|978,00
|Çeyrek Ziynet
|482,00
|487,00
|484,00
|489,00
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