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Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin'den geriye, 3 aylık kızıyla işe gitmeden önde vedalaştığı duygusal görüntüler kaldı.
 06 Şubat 2020 12:52
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Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı

Van'daki çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının birisi olan Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin'in naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı Çine ilçesine uğurlandı. Şehitten geriye ise bir okul arkadaşının paylaştığı görüntüler kaldı.

Şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin'in kzıyla vedalaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüde 3 aylık kızını öperek, "İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman. Çalışmam lazım kızım. Gelince ben seni öperim olmaz mı" diyen şehidin bu sözleri, okuyanları duygulandırdı
Anadolu Ajansı
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