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Adalet Bakanlığı'ndan, AP'deki PKK konferansına tepki

Adalet Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz
 06 Şubat 2020 13:15
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Adalet Bakanlığı'ndan, AP'deki PKK konferansına tepki

Adalet Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine "Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk Adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 Şubat'ta Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir konferansa, PKK terör örgütünün yönetici ve elebaşı statüsündeki bazı isimlerin de katılım sağladığının görüldüğü hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosunda konuşmacı rolü verilmesi, bu konuşmalarda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılması, vahim ve kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılmasının, AB müktesebatına da terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı kişilere karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmişti. Hukuku açıkça çiğneyen bu kararın, Avrupa Parlamentosundaki söz konusu skandal konferansı teşvik ettiği anlaşılmaktadır."

-"Son derece yanlış ve endişe verici"

Türkiye'de 40 binden fazla vatandaşın ölümüne sebep olan PKK'ya açık bir destek mahiyetindeki bu gelişmelerin, "geçmişte gerçekleşen terör eylemlerinden doğan sorumluluğa da ortak olmak" anlamına geleceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle, AP platformunun PKK sözcülüğüne zemin haline gelmesini hukukun evrensel değerleri ve Avrupa Konseyinin 2 Ekim 2017 tarihli 2017/1426 sayılı kararı karşısında son derece yanlış ve endişe verici bulmaktayız. Terörün her türlüsüne ve her çeşit terör örgütüne karşı samimi, hukuki ve kararlı bir mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da haklı olarak beklemektedir.

Terör bir insanlık suçudur ve bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektirmektedir. Bu konuda sergilenen iki yüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir. Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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