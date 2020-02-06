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Erdoğan duyurdu, Kırıkkale'nin ekonomisine can katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Delice mitinginde Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın kent ekonomisine can katacak seçim öncesi vaatleri arasında yer alan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı ile uluslararası tatbikatların yapılacağı Jandarma Eğitim Birliğinin şehre getirileceğinin müjdesini verdi
 06 Şubat 2020 13:36
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Erdoğan duyurdu, Kırıkkale'nin ekonomisine can katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Delice mitinginde Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın kent ekonomisine can katacak seçim öncesi vaatleri arasında yer alan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı ile uluslararası tatbikatların yapılacağı Jandarma Eğitim Birliğinin şehre getirileceğinin müjdesini verdi.

AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oranda oy aldığı Delice ilçesinde miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin ekonomisine can katacak projenin müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri vaatleri arasında yer alan Jandarma Genel Komutanlığına ait Mühimmat Depo Komutanlığı ile uluslararası tatbikatların yapılacağı Jandarma Eğitim Birliğinin Kırıkkale'ye getirileceğini duyurdu.

Dün yaptığı miting konuşmasında roket üretim ve geliştirme tesisinin Kırıkkale'de kurulacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Jandarma Genel Komutanlığına ait Mühimmat Depo Komutanlığını Kırıkkale'ye taşıyoruz, yine Jandarmamızın uluslararası tatbikat yapabileceği Jandarma Eğitim Birliğini Kırıkkale'ye getiriyoruz. Roket üretim ve geliştirme tesisi Kırıkkale'de kuruluyor. Türkiye'de ilk ve tek Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi nerede, Kırıkkale'de. Buranın özelikle insansız kara araçları tasarım ve üretim merkezi haline getirilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığında çalışmalar yürütülüyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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