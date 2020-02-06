Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor
|06 Şubat 2020 14:03
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ADLİYELERDE çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatların, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı eylem sürüyor.. İstanbul Adalet Sarayı'nın kafeteryası önünde bugün çeşitli derneklere üye bir grup avukat çayların yüksek fiyata satıldığını belirterek, alkışlı eylem yaptı. Avukatlar, çayın 4 liradan, kahvenin 7 liradan satılmasını protesto ettiklerini belirtti.
Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan avukat Yıldız İmrek, "İstanbul adliyelerinde avukat, hakim-savcı ve adliye personeline uygulanan fiyat eşitsizliğini protesto amacıyla İstanbul Barosunun aldığı boykot kararını destekliyoruz. Adliyeler; her gün daha fazla halka ve yargı mekanizmasında halkın temsilcisi durumundaki avukatlara yabancılaştırılan mekanlar haline geliyor." dedi. İmrek, " Büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşayan meslektaşlarımız, stajyer avukatlar ve adalet aramaya gelen herkes için bu fiyatlar hayli zorlayıcıdır" diye konuştu.
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