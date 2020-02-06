1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arda Turan transferini açıkladı! TFF 1. Lig...

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeleri halinde milli futbolcu Arda Turan'ı transfer etmek istediklerini söyledi.
 06 Şubat 2020 14:15
Yazdır
Arda Turan transferini açıkladı! TFF 1. Lig...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Süper Lig'e çıkınca Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz

Hiçbir kulüple anlaşamayan ve şu an boşta olan Arda Turan için, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak çarpıcı bir itirafta bulundu.

'SÜPER LİG'E ÇIKARSAK, ARDA TURAN'I İSTİYORUZ'

Sancak, Arda Turan'la transfer görüşmesi yaptığını dile getirerek, "Arda Turan'la Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Eğer Süper Lig'e çıkarsak, kendisini transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ARDA, GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Devre arası transfer döneminde ismi uzun süre Galatasaray'la anılan Arda Turan, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in vetosuyla karşılaşmış, Fatih Terim'in ısrarlı isteğine rağmen Galatasaray forması giyememişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta son dakika Lucescu gelişmesi!
06 Şubat 2020 10:32		 Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
06 Şubat 2020 08:29
Galatasaray, Alanya'da şok oldu!
05 Şubat 2020 22:38		 Fatih Terim çılgına döndü: Hasta ya, ruh hastası
05 Şubat 2020 22:03
Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum
05 Şubat 2020 11:56		 Fenerbahçe'den coğrafya dersi: Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir
05 Şubat 2020 10:09
Ronaldo'ya tazminat şoku! Taraftarlar kazandı...
05 Şubat 2020 10:06		 Trabzonspor Başkanı: Ülkemiz adına utanç verici bir durum
05 Şubat 2020 09:06
Trabzonspor kupada gol yağdırdı!
04 Şubat 2020 22:06		 Trabzonsporlu futbolcu gözyaşlarını tutamadı
04 Şubat 2020 21:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - 'Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı'14:36 - 'Diş fırçasına bantladığı jiletle' sanığa pusu kuran şüpheli yakalandı14:30 - Trafiğe çıkanlar dikkat, bu ceza başka ceza14:27 - Deprem bölgesi için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı14:24 - '2020'de daha yüksek bir büyüme bekliyoruz'14:20 - Zabıt katiplerinden sorumlu FETÖ sanığına hapis cezası14:17 - Valilikten 'Gülşen Orhan' ile ilgili iddialara yalanlama14:15 - Arda Turan transferini açıkladı! TFF 1. Lig...14:11 - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 157'nci gününde14:03 - Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor
14:02 - Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneği mağduriyeti sürüyor!14:00 - Uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma13:58 - Konya merkezli FETÖ operasyonunda iki şüpheli yakalandı13:58 - Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye13:51 - Babasını öldürdü, alışveriş yaparken yakalandı13:49 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap13:41 - Bankada parası olanlar dikkat... Zaman aşımına uğrayacak13:36 - Erdoğan duyurdu, Kırıkkale'nin ekonomisine can katacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
Yardım için giden Başdanışman çığ altında kaldı, şoförü öldü
Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketten çıkan çarpıcı sonuç
Vekillere talimat: Başbuğ'a dava açın
Çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi
Polis memuru, aracını çalan genci buldu ve öldürdü
Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir kadın susuyorsa 11
paracı olmak 4
karışık mesajlar vermek 2
muz 1
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 1
hayat boşluk kabul etmez 4
hastaya 400 patrona 700 tl 1
Uzak durmak 3
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
İtici davranış 1
SON İLANLAR
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
Kastamonu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 48 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam