Arda Turan transferini açıkladı! TFF 1. Lig...
|06 Şubat 2020 14:15
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Süper Lig'e çıkınca Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz
Hiçbir kulüple anlaşamayan ve şu an boşta olan Arda Turan için, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak çarpıcı bir itirafta bulundu.
'SÜPER LİG'E ÇIKARSAK, ARDA TURAN'I İSTİYORUZ'
Sancak, Arda Turan'la transfer görüşmesi yaptığını dile getirerek, "Arda Turan'la Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Eğer Süper Lig'e çıkarsak, kendisini transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ARDA, GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Devre arası transfer döneminde ismi uzun süre Galatasaray'la anılan Arda Turan, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in vetosuyla karşılaşmış, Fatih Terim'in ısrarlı isteğine rağmen Galatasaray forması giyememişti.
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