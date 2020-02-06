Zabıt katiplerinden sorumlu FETÖ sanığına hapis cezası
|06 Şubat 2020 14:20
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan Ankara'da zabıt katiplerinden sorumlu olduğu belirlenen Ayşe Çelik, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Çelik ve avukatı katıldı.
Savcının önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Çelik, isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını öne sürdü.
ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Çelik, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.
Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.
"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapsi cezası verilen Çelik, hükümle birlikte tutuklandı.
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