Deprem bölgesi için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
|06 Şubat 2020 14:27
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da Cumartesi gününe kadar yağmur ve kar yağışı, 3 gün süreyle de ara ara kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğini bildirdi.
Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ın bağlı olduğu Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, deprem bölgesi için hava durumu hakkında bilgi verdi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada," Yapılan son değerlendirmelere göre,bölgemizde akşam saatlerinde başlayacak yağışların, Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklı olarak hafif,güney ve doğu kesimlerde orta kuvvette olacağı beklenmektedir.Pazar ve pazartesi günleri bölge genelinde yağış beklenmiyor.Yağışlar Perşembe ile Cuma günleri yağmur,Cuma akşam saatleri ile Cumartesi günü kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.
Cumartesi gününden itibaren sıcaklığın hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceğini de bildiren meteoroloji, Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günü ise rüzgarın zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtınamsı şeklinde eseceğini duyurdu.
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